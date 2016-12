Charles Aznavour, 70 anni di carriera: la celebrazione all'Arena di Verona

Cantautore, attore, diplomatico. Alla soglia dei 92 anni, Charles Aznavour ha incantato milioni di spettatori in 94 Paesi, portando in scena un repertorio impressionate di 1200 canzoni e 294 album. Festeggerà i 70 anni di carriera con un evento unico all’ Arena di Verona il 14 settembre. Sarà la prima volta che Charles Aznavoice (come viene soprannominato) si esibirà nella suggestiva cornice dell'anfiteatro della città scaligera.

Per questo concerto-evento, l'artista francese desidera celebrare il grande amore professionale e personale che da sempre lo lega all'Italia. Ha già annunciato che in scaletta ci saranno tutti gli immancabili successi di sempre come "Tous les visages de l’amour", cantata da Aznavour in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e tedesco), "La Bohème", "Com’è triste Venezia", "Ed io tra di voi".



Nonostante 300 milioni di dischi venduti nel mondo e 80 film all'attivo, il suo motto rimane: "Fai della tua vita un'avventura, sorprendi gli uomini e le donne intorno a te, con umiltà, gentilezza, semplicità".