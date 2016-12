5 gennaio 2015 Cento anni di The Voice, omaggio italo-americano per Frank Sinatra Dal 15 al 21 febbraio, al Chinese Theatre, retrospettiva di film e performance musicali dedicati alla più grande star di tutti i tempi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Omaggio italo-americano per i 100 anni di Frank Sinatra. A dare il via alle celebrazioni tra l'Italia e gli Usa, in onore del grande cantante, attore e produttore sarà la kermesse "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest'. Il festival, uno dei più attesi al mondo, giunto alla decima edizione e promosso dall'Istituto Capri nel mondo, propone dal 15 al 21 febbraio, una retrospettiva di film e performance musicali dedicati a The Voice.

Ed è il tenore Vittorio Grigolo l'ospite d'apertura della kermesse in programma al Chinese Theatre, evento che lo scorso anno fu inaugurato dagli U2 e Al Pacino. Tra i film in programma per l'omaggio a Sinatra anche 'Da qui all'eternità' (From Here To Eternity) di Fred Zinnemann che fece guadagnare a Frank, nei panni del soldato Angelo Maggio, un Oscar come attore non protagonista.



"Frank Sinatra era legatissimo alle sue origini italiane", ricorda Tony Renis, presidente onorario di LA Italia. Come è noto il padre Antonino era nato nel palermitano, la madre Dolly in un paesino della Liguria, erano entrambi emigrati giovanissimi con le loro famiglie a Hoboken, nel New Jersey. Sinatra non volle mai cambiare il suo cognome neppure ad inizio carriera. Siamo felici di aprire un 2015, che sarà ricco di celebrazioni, con un focus sul Sinatra attore, la prima vocazione di colui che sarebbe divenuto il cantante più famoso al mondo".



"In particolare", aggiunge Renis, "vorremmo ricordare anche un aspetto meno conosciuto di questo grande personaggio. Sinatra fu da sempre vicino alle cause per i diritti umani, già nei primi anni Cinquanta si battè a favore dei neri, sempre vicino al suo grandissimo amico Sammy Davies Jr". "Ed è stato per tutta la vita in prima linea nella beneficenza a favore dei bambini e delle classi disagiate", conclude Renis al telefono da Miami dove, insieme ai colleghi David Foster e Humberto Gatica, è al lavoro per il nuovo album di Andrea Bocelli che di Sinatra ha cantato la celebre 'My Way'. Nella rassegna cinematografica anche 'Qualcuno verrà' di Vincente Minnelli; 'L'uomo dal braccio d'oro' (di Otto Preminger, probabilmente la sua piu' grande prova d'attore che lo portò alla nomination nella categoria di protagonista); 'Bulli e pupe' di Joseph L. Manckiewicz; 'Va e uccidi' di John Frankenheimer; 'Colpo grosso' di Lewis Milestone; 'Inchiesta pericolosa' di Gordon Douglas e 'Un giorno a New York' di Stanley Donen e Gene Kelly.