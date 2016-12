Caterina Caselli, il casco d'oro della musica italiana festeggia 70 anni

Caterina Caselli celebra i suoi 70 anni in musica, lanciando il programma radiofonico "Nessuno mi può giudicare" in coppia con Giovanni Caccamo, ultimo acquisto della sua scuderia. Una nuova avventura per una donna che non ha eguali nel nostro panorama musicale: da diva assoluta del beat negli Anni Sessanta ha infatti saputo trasformarsi in imprenditrice musicale dotata di grande fiuto per i nuovi talenti.