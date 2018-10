Cate Blanchett, strega buona alla Festa del Cinema di Roma

Elegante e impeccabile in abito lungo Cate Blanchett ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la presentazione del film "Il mistero della casa del tempo", diretto da Eli Roth e con Jack Black. Nella pellicola, al cinema dal 31 ottobre, la diva interpreta una strega buona...

"Il film parla di magia, ma la porta nel mondo reale, la magia vuol dire trasformazione e questa metafora è entusiasmante. Possiamo cambiare, trasformarci, evolvere, non lasciarci etichettare ma reagire. E' un bel messaggio per i ragazzi" ha dichiarato l'attrice australiana.



La Blanchett si è detta entusiasta di lavorare con Eli Roth, maestro dell'horror, e ha rivelato di amare questo genere fin da piccola. "Ero ossessionata dai film horror e lo sono ancora. Sono capace di guardarne 4 o 5 in un weekend", spiegando poi che un certo terrore lo prova ancora oggi quando si trova di fronte ad un nuovo personaggio: "Continuo ad accettare ruoli che non so come affrontare. E' un'esperienza che si avvicina all'orrore" ha ironizzato.