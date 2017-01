Carrie Fisher non sarà ricreata in digitale per "Star Wars IX"

Da quanto si apprende dalla Lucasfilm, "Star Wars VIII", in uscita a dicembre 2017, sarà l'ultima interpretazione di Carrie Fisher nella saga, che aveva comunque finito di girare prima della sua morte. Infatti la casa cinematografica ha pubblicato un comunicato per smentire le ultime voci in circolazione: l'attrice non sarà ricreata in digitale per la sua partecipazione al nono episodio della saga nei panni della Principessa Leila.