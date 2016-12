Bugo adesso se la gode: "Questo è l'album della mia rinascita"

Adesso sembra cambiato tutto a partire dalla copertina, con un bianco e nero inusuale.

Nella copertina volevo far venire fuori la mia faccia, volevo espormi. L'idea era quella di uno che torna con questa aria da sbruffone.



Nel 2008 cantavi "C'è crisi", ora invece "Me la godo". E' cambiato il contesto o sei cambiato tu?

In realtà sono due facce della stessa medaglia. Il significato vero di "C'è crisi" era: c'è un problema vero, cosa vuoi fare? Fa' niente! E adesso me la godo. Dopodiché non bisogna assolutizzare. Adesso scrivo che me la godo ma ogni tanto mi rompo anche i coglioni. Scrivo inconsciamente, eventuali pensieri li faccio a posteriori. Ho la necessità di dire le cose semplici e chiare.



Nell'album è inevitabile sentire richiami al Vasco Rossi degli anni 80...

Vasco è uno dei miei eroi. In alcuni dischi è saltato fuori in qualche volta più, in altre meno. Nella fase 82-89 lui e Guido Elmi hanno fatto il massimo per mettere i punti fermi nel rock italiano. E quindi resta un punto di riferimento. I ragazzi che ascoltano il Vasco di oggi dovrebbero ascoltare un po', le cose di quel periodo, rivoluzionarie. Ma la mia non è stata un'operazione nostalgica. Per me è un disco del 2016, non anni 80. Poi è chiaro che l'influenza c'è...



Hai vissuto in India. Come mai?

Non sono fuggito dall'Italia ma tornando mi sono chiesto cosa ci fosse da lamentarsi. Credo ora di amare di più la mia terra e la mia gente.



Come vedi il Paese adesso?

Credo che il popolo dovrebbe essere più unito. In tante cose. Da nord e sud a indie-mainstream nella musica. Forse non siamo ancora una nazione. Ma negli italiani ho fiducia. Non nella politica, che non fa nulla per la gente.



Che rapporto hai con i social?

È bellissimo attaccare tutti via social. Il problema è che non sono umani. Scrivi una cosa ma non si vede la tua faccia, non si capisce "come" dici quella cosa. Quindi la cosa non mi piace. Io cerco di essere me stesso anche lì, di non aver paura. E qualche volta scappa qualche casino. Voglio essere amato e odiato per le cose brutte che ho, non amato per un'immagine finta.