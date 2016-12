Bryan Adams "imita" Bruce Springsteen: cancella un concerto per protestare contro una legge anti-gay

Bryan Adams segue le orme di Bruce Springsteen e cancella il concerto in programma martedì a Biloxi, in Mississippi, dopo l'approvazione della legge che dal prossimo primo luglio consentirà alle attività commerciali dello stato di non offrire servizi alle coppie gay. "Non posso esibirmi in uno stato dove ad alcune persone sono negati i diritti civili a causa del loro orientamento sessuale", ha detto il rocker canadese in una nota ufficiale.