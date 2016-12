Britney Spears, ritorno super sexy per il nuovo album

Ormai è solo questione di giorni. Il nuovo singolo di Britney Spears presto vedrà la luce intanto la cantante, più in forma che mai, posa in versione sexy per tre cover vedo non vedo del patinato "V Magazine". Ma non è tutto. Come ha anticipato il suo management l'album è pronto all'80 per cento e uscirà in primavera. Intanto la principessa del pop sui social ha condiviso le tappe del nuovo tour. Il conto alla rovescia è già cominciato.