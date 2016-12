Britney Spears, "infuoca" il palco e il red carpet con un look provocante

Premiati gli artisti che maggiormente hanno spiccato nello showbiz con la loro musica negli ultimi 12 mesi: a condurre lo cerimonia Ciara e Ludacris. La serata ha visto il trionfo di The Weekend, che grazie al suo ultimo lavoro "Beauty Behind the Madness" si è portato a casa ben 6 premi, lasciandosi alle spalle Adele (che ha vinto l’ambito Top Billboard 200 Album) con 5 premi e Justin Bieber con 4 statuette.



Grandi performance sul palco da Madonna, che ha proposto un omaggio a Prince a Britney Spears, più sexy e provocante che mai con mise all'insegna del nude look e delle trasparenze bollenti. Monumentale l'esibizione di Adele con l'intramontabile "The show must go on" dei Queen e poi anche Rihanna e Stevie Wonder.

Ecco la lista completa vincitori Billboard Music Awards 2016

Top Artist Adele

Top New Artist Fetty Wap

Top Male Artist Justin Bieber

Top Female Artist Adele

Top Duo/Group One Direction

Top Billboard 200 Artist Adele

Top Hot 100 Artist The Weeknd

Top Radio Songs Artist The Weeknd

Top Streaming Songs Artist The Weeknd

Top Social Media Artist Justin Bieber

Top Touring Artist Taylor Swift

Top R&B Artist The Weeknd

Top Rap Artist Drake

Top Country Artist Luke Bryan

Top Rock Artist twenty one pilots

Top Latin Artist Romeo Santos

Top Dance/Electronic Artist David Guetta

Top Billboard 200 Album Adele,

25 Top Soundtrack Pitch Perfect 2

Top R&B Album The Weeknd, Beauty Behind The Madness

Top Rap Album Meek Mill, Dreams Worth More Than Money

Top Country Album Chris Stapleton, Traveller

Top Rock Album twenty one pilots, Blurryface

Top Latin Album Juan Gabriel, Los Dúo

Top Dance/Electronic Album Zedd, True Colors

Top Hot 100 Song Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, “See You Again”

Top Selling Song Adele, “Hello”

Top Radio Song Walk the Moon, “Shut Up And Dance”

Top Streaming Song The Weeknd, “The Hills”

Top R&B Song The Weeknd, “The Hills”

Top Rap Song Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, “See You Again”

Top Country Song Thomas Rhett, “Die A Happy Man”

Top Rock Song Walk the Moon, “Shut Up And Dance”

Top Latin Song Nicky Jam & Enrique Iglesias, “El Perdon”

Top Dance/Electronic Song Major Lazer & DJ Snake Featuring MØ, “Lean On” Billboard Chart Achievement Award (Fan-Voted) Rihanna