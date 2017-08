11 agosto 2017 11:47 Britney Spears, durante il concerto un uomo si tuffa sul palco: arrestato Lʼintruso, probabilmente innocuo, si trova ora in carcere

Attimi di paura durante il concerto di Britney Spears a Las Vegas del 9 agosto. Un uomo ha fatto irruzione sul palco durante il brano "(You Drive Me) Crazy" e ha cercato di confondersi tra i ballerini: placcato inizialmente proprio da quest'ultimi, l'intruso - ora in carcere - è poi stato immobilizzato a terra dagli addetti alla security. La cantante, che inizialmente non si è accorta di nulla, è stata portata immediatamente nel backstage.

La popstar, una volta accortasi di quanto stava accadendo, è apparsa molto scossa, dato che era convinta che l'uomo potesse essere armato. In realtà, l'intruso - come si vede da alcuni filmati del concerto pubblicati su YouTube - era probabilmente innocuo: ha infatti invaso il palco con una ruota, uno dei più comuni esercizi di ginnastica, per poi accodarsi ai ballerini e iniziare a danzare, senza voler creare disturbo alla cantante. In ogni caso, prima di essere bloccato ha cercato di divincolarsi dalla morsa degli addetti alla security.

Come rivela il Sun, l'uomo - successivamente identificato in Jesse Webb, un 37enne - è stato arrestato e si trova nel centro di detenzione di Clark County, cittadina vicino a Las Vegas.

Durante la "cattura" di Webb, la cantante americana ignara di tutto stava chiedendo al pubblico se si stesse divertendo. Ironia della sorte, il brano che aveva appena finito di eseguire è "(You Drive Me) Crazy", ossia "Mi fai impazzire". Una frase che il 37enne sembra aver preso un po' troppo alla lettera: volendo probabilmente sottolineare la sua ammirazione per Britney Spears, l'uomo voleva partecipare allo show pur non essendo autorizzato a farlo. Il concerto, comunque, è proseguito dopo alcuni minuti di pausa.