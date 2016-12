10 aprile 2015 Britney Spears, duetto con Iggy Azalea ma il confronto ha qualche... cedimento La due cantanti sono state fotografate sul set del loro nuovo video, ma nell'eccessivo entusiasmo l'ex fidanzatina d'America mostra qualche rotolino inaspettato Tweet google 0 Invia ad un amico

18:09 - Britney Spears ha fatto un tuffo negli Anni Ottanta, ma nella macchina del tempo qualcosa deve essere andato storto. L'ex lolita del pop è stata fotografata sul set del nuovo video con la rapper Iggy Azalea. Nonostante il look giovanilistico per Britney il fisico non è più quello degli esordi e vicino alla collega 24enne l'effetto è ancora più evidente. Questo non le toglie però entusiasmo. Lo stesso che la lascia a rotolino scoperto.

Il duetto tra Britney e Iggy, dal titolo "Pretty Girls", uscirà il 5 maggio ma le star si sono già messe al lavoro per confezionare il video. A bordo di una spider rossa fiammante le due bionde si sono divertite a rivivere gli scintillanti Anni Ottanta, con tanto di capelli frisée e accessori colorati.



E' stato amore a prima vista per la Spears, che ha apprezzato da subito lo stile della rapper australiana: "Ho visto una canzone di Iggy in tv ed ero come una bambina in un negozio di caramelle. Ho pensato 'Amo Iggy! Amo questo video. Voglio lavorare con lei!'. E' stato molto strano perché la settimana successiva il suo manager mi ha detto che lei era una mia grandissima fan. Dovevamo fare qualcosa insieme e abbiamo iniziato".