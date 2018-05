Brigitte Nielsen mostra il pancione: "La famiglia si sta allargando"

"La famiglia si sta allargando": così, un po' a sorpresa, Brigitte Nielsen ha voluto annunciare sui social una nuova gravidanza. Mostrandosi in una foto con un evidente pancione , l'attrice, 54 anni, ha stupito i fan su Instagram. Ma il web si è subito diviso: c'è chi ci crede e chi parla di una trovata pubblicitaria o di un semplice scherzo. Se fosse vero, però, per la Nielsen sarebbe il quinto figlio.

Un post condiviso da Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) in data: Mag 27, 2018 at 1:03 PDT

Per l'ex compagna di Sylvester Stallone, che ha già quattro figli maschi (Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr, Douglas Aaron Meyer) avuti da tre diverse relazioni, potrebbe realizzarsi così il desiderio di avere il primo figlio con l’attuale marito, Mattia Dessi, di 15 anni più giovane.



Non tutti i follower però sono convinti si tratti di una notizia vera e hanno espresso i loro dubbi, anche perché nelle foto o nei video postati ultimamente non c'è traccia del pancione. La Nielsen, di recente, era finita al centro dell'attenzione per un altro scatto che aveva suscitato scalpore, in cui era stata paparazzata, piuttosto affaticata, su una sedia a rotelle in un aeroporto americano. E' la gravidanza il vero motivo di quello scatto tanto chiacchierato?