Bono, show a Dublino per beneficenza

Gli artisti di strada, soprattutto a Dublino, sono una certezza...così come è una certezza la presenza annuale di Bono in versione "busker" alla vigilia di Natale. Anche questa volta il leader degli U2 ha partecipato insieme ad altri musicisti irlandesi, come Hozier e Glen Hansard, al concerto acustico a scopo benefico di Grafton Street, la via dello shopping della città, dove il cantante della band irlandese vive. Bono ha intonato un brano tratto dall'ultimo album Songs of Innocence per raccogliere donazioni per l'associazione "The Simon Community", in favore dei senzatetto.