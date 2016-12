Blasteem: il mio Giffoni

In questo video, i giurati del Giffoni Experience 2016 parlano della loro esperienza al festival del cinema per ragazzi più importante d'Italia, parlando di film, emozioni e passioni. Uno sguardo sui veri protagonisti del Giffoni: i Giurati, giovani e appassionati che in questi giorni tra anteprime e workshop stanno vivendo una delle esperienze più importanti per la loro crescita creativa.