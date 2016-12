Blake Lively mostra il pancione in lievitazone con un look premaman chic

Dopo gli abiti da favola sfoggiati a Cannes, l'ex star di "Gossip Girl" Black Lively ha messo in mostra il suo pancione con un outfit urban chic per le strade di New York. L'attrice ha sfoggiato il ventre rotondo coperto da un fantastico look premaman, apparendo radiosa come non mai. Lei e Ryan Reynolds, sposati dal 2014, sono già genitori di James, 18 mesi.