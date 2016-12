Beyoncé, scatti sexy senza intimo

Beyoncé regala nuovi scatti sexy, stavolta in uno shooting per Vogue USA, che la elegge a nuova musa del pop mondiale e le dedica la copertina di settembre. Fotografata dal celebre Mario Testino , la popstar è bella e sensuale, soprattutto in uno scatto in cui posa con i capelli bagnati e un abito semi-trasparente che svela l'assenza di biancheria intima.

La cover story è firmata dal premio Pulitzer per il giornalismo di critica Margo Jefferson, che ritiene Beyoncé la nuova regina della musica, capace non solo di essere cantante da milioni di copie vendute, ma artista a tutto tondo e ispirazione per la società contemporanea come solo Madonna, Janis Joplin e altre icone hanno saputo fare prima di lei, mixando musica, stile, moda e impegno sociale. A riconoscere alla cantante questo ruolo di musa ci sono anche diversi stilisti, da Stella McCartney a Riccardo Tisci, passando per Marc Jacobs. La Jefferson ha raccolto le loro opinioni. Sono tutti concordi: Beyoncé è una diva.