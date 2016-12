Con 115 milioni di dollari intascati nel 2014 Beyoncé è la cantante più pagata al mondo secondo la rivista americana di economia Forbes. Tra il giugno 2013 e il giugno 2014 la popstar ha più che raddoppiato i 53 milioni di incassi dei 12 mesi precedenti. Ciò è stato reso possibile grazie al tour mondiale ("95 concerti sold out con di una media 2.4 milioni dollari in ogni città") e agli accordi commerciali due noti marchi.

Seconda è Taylor Swift con 64 milioni di dollari, in questi giorni molto chiacchierata per il successo di vendita del disco "1989" e per essersi ritirata da Spotify. Chiude il podio P!nk, con 52 milioni di dollari. Quarta è Rihanna, con 48 milioni, seguita da Katy Perry con 40 milioni.