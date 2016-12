Per Beyoncé 50 mln di dollari di spot

10:42 - I suoi introiti uniti a quelli del marito Jay-Z già ne facevano uno dei personaggi più ricchi dello showbiz. Adesso Beyoncé può essere davvero considerata la Paperon de Paperoni della musica. La cantante ha infatti firmato un maxi-contratto di sponsorizzazione con la Pepsi che porterà nelle sue tasche 50 milioni di dollari. La prima uscita, il 3 febbraio, sarà al Super Bowl, evento sponsorizzato dalla nota bibita.

Quello tra il noto brand e la cantante è un sodalizio che di fatto si rinnova. Già in passato, nel 2003, Beyoncé era stata infatti testimonial, realizzando un spot pubblicitario in cui si godeva una lattina mentre, poco vestita, si muoveva sulle note di "Crazy in Love".



Per il nuovo spot bisognerà attendere febbraio. Quello che si sa è che questa volta l'accordo ha un valore ibrido. Infatti Beyoncé non sarà una semplice testimonial al servizio del marchio, ma la Pepsi investirà direttamente nelle iniziative artistiche indipendenti della cantante.