Beyoncé e Jay-Z, uno show esplosivo ha infiammato San Siro

Per Jay-Z si è trattato di un debutto assoluto, per Beyoncè di un ritorno dopo due anni: "The Carters", così come si sono firmati per l'ultimo album insieme, "Everything is love", hanno letteralmente sbancato San Siro. L'adrenalinico show milanese è stata la prima tappa italiana dell'On The Run Tour II, sequel dei live da record che nel 2014, in Europa, si era fermato a Parigi.