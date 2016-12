Beyoncé e Jay-Z rimettono mano all'accordo matrimoniale

Se l'amore resiste, gli accordi matrimoniali cambiano ad Hollywood. Ad otto anni dalle nozze (e dopo aver superato crisi vere o presunte) l'impero di Beyoncé e Jay-Z è arrivato a quota un miliardo di dollari e la coppia d'oro della musica ha deciso di rinegoziare i termini in caso di divorzio. "Hanno deciso come spartirsi i beni, più un fondo fiduciario per la primogenita Ivy" ha spifferato una fonte a Radar Online.

Per mesi i contabili si sono districati tra immobili, proprietà e diritti per arrivare ad un accordo che fosse equo per entrambi, senza dimenticare di tutelare l'amata figlia che sarà intestataria di un fondo fiduciario.



"Hanno un accordo pre-matrimoniale ancora valido, ma il loro impero si è ingrandito nel frattempo e serve aggiornare le carte di tanto in tanto" ha dichiarato una fonte vicina alla coppia "L'anno scorso hanno passato un periodo molto difficile e così hanno deciso di chiarire alcuni aspetti dell'accordo. Si sono concordati sulla spartizione delle diverse proprietà, ma ci sono voluti mesi per trovare un equilibrio che soddisfacesse entrambi".