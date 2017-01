Beyoncé sul palco con i Coldplay: al Super Bowl un super intervallo

Beyoncé salirà sul palco del Superbowl 2016 insieme ai Coldplay. Queen Bey si esibirà insieme a Chris Martin e soci per l'Halftime Show più famoso al mondo durante il pezzo "Hymn for the weekend", contenuto nell'album della band britannica "A Head full of Dreams". Per lei si tratta di un ritorno, dopo l'esibizione nel 2013 quando fu raggiunta sul palco dalle ex colleghe delle Destiny Child's.