Ben Stiller matrimonio al capolinea con Christine Taylor

Nessun rancore per la coppia che si separa, ma solo tanto rispetto e il desiderio di continuare a crescere in armonia i figli: "Con il massimo amore e rispetto annunciamo di voler interrompere la nostra relazione coniugale. Questo non ci impedirà di restare grandi amici e di fare tutto per crescere insieme i nostri figli. Chiediamo gentilmente il massimo rispetto della nostra privacy in questo momento".



La coppia si è conosciuta sul set di un programma tv mai andato in onda e nel 2000 si è unita in matrimonio alle Hawaii. Christine Taylor, 45 anni, è apparsa in diversi film di Stiller (54 anni), tra cui Dodgeball: A True Underdog Story , Tropic Thunder , Zoolander e Zoolander 2. Insieme hanno inoltre affrontato due anni fa il cancro alla prostata di Stiller: "Ho sconfitto il male e sono stato fortunato. Ho avuto una moglie fantastica al mio fianco e fortunatamente il cancro era stato diagnosticato molto presto", aveva dichiarato l'attore.