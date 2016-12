Ben Stiller: "Ho sconfitto un cancro alla prostata"

"Sì, ho avuto un cancro alla prostata e l'ho sconfitto". Ben Stiller lo scrive su Twitter postando il link di una lunga intervista che ha rilasciato al sito Medium . L'attore e regista 50enne racconta per la prima volta i momenti bui, quelli della lotta e della rinascita. "Spero che la mia testimonianza possa spronare tutti, e in particolare i giovani, a informarsi sui sintomi del tumore alla prostata e a fare esami frequenti", spiega.

"Mi hanno diagnosticato il cancro venerdì 13 giugno 2014 - racconta la star di Hollywood - Il 17 settembre di quell'anno un test mi ha confermato che ero cancer-free. I tre mesi in mezzo sono stati una folle corsa sulle montagne russe con cui circa 180 mila uomini all'anno in America possono identificarsi. E' stato un test, quello del Psa, a salvarmi la vita". E un successivo intervento chirurgico per rimuovere il tumore.