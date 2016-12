10 marzo 2015 Ben Stiller e Owen Wilson, a Parigi sfida in passerella come in "Zoolander" I due attori hanno sfilato per Valentino replicando l'esilarante passerella del film cult del 2001 e hanno annunciato l'uscita del sequel per il 2016 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:45 - Quando sembrava che "Zoolander 2" non si dovesse fare, Ben Stiller e Owen Wilson ridiventare Derek e Hansel e sfidarsi nuovamente in passerella. Lo hanno fatto sfilando a Parigi per Valentino e hanno al contempo annunciato il sequel del film cult del 2001, che uscirà a febbraio 2016. Nel frattempo hanno divertito il pubblico delle sfilate parigine dimostrando di essere ancora oggi "belli in modo assurdo".

Stiller è tornato a sfoggiare il taglio a spazzola, mentre Wilson si è presentato con il solito capello biondo fluente. Nella sfida di oggi non c'era David Bowie (come invece nel film) a fare da giudice, ma chi era presente ha comunque potuto godersi la "Magnum", ovvero l'espressione facciale arma segreta di Derek Zoolander.



Il film sarà girato nei prossimi mesi e buona parte delle riprese sarà realizzata a Roma.