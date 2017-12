Baby K torna come una postmoderna "Alice in Wonderland"

Gioca con i look e il glamour, ma sono soprattutto gli sguardi sensuali a farla da padrone. Baby K è tornata più sexy che mai. E come una postmoderna "Alice in Wonderland" appare nel video del nuovo singolo "Aspettavo solo te". Il brano è prodotto è prodotto da Takagi & Ketra ed in radio e negli store digitali da venerdì scorso. La clip, ideata e scritta della stessa artista, è diretta da Mauro Russo.