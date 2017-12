Despacito e Gabbani sono i più visti su Youtube nel 2017

Ecco la top 10 dei video musicali più popolari su YouTube: ben 7 sono italiani.



1) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2) Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

3) Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Volare (Official Video)

4) Enrique Iglesias - Subeme la radio (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

5) Ed Sheeran - Shape of You 1/8Official Video 3/8

6) Baby K - Voglio ballare con te ft. Andre's Dvicio

7) Takagi & Ketra - L'esercito del selfie ft. Lorenzo Fragola, Arisa

8) J-AX & Fedez - Senza Pagare VS T-Pain

9) Thegiornalisti - Riccione

10) Ghali - Happy Days (Prod. Charlie Charles)