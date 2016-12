Axl Rose prende il posto di Brian Johnson: è la nuova voce degli AC/DC

Il leader dei Guns N’ Roses va in soccorso degli degli AC/DC . Dopo lo sto forzato di Brian Johnson per seri problemi di udito, infatti, Axl Rose ha accettato l'invito della band. E' lui il nuovo frontman che porterà a termine il tour. La prima data è prevista il 7 maggio a Lisbona e in calendario ci sono altre dieci tappe americane. I fan sono sicuri che sarà una grande festa.

"Grazie a Brian Johnson per la dedizione nel corso di questi lunghi anni, gli auguriamo tutto il meglio con i suoi problemi di udito e per le sue future imprese", dopo tante voci è infatti la band a ufficializzare la new entry. I problemi, a causa dell'udito di Brian, in questi mesi non sono mancati, tanto che il gruppo è stato più volte costretto a sospendere diverse tappe del Rock or Bust World Tour. Johnson era subentrato a Bon Scott dopo la morte del leader. Adesso in loro aiuto arriva Axl Rose: "Siamo molto fortunati", sottolineano loro.