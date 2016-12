Peta accusa Katy Perry: "Video di Roar crudele"

foto Da video Correlati Denti preziosi per Katy Perry

"Roar", l'ultimo singolo di Katy Perry ambientato in mezzo alla giungla, è balzato in cima alle classifiche di mezzo mondo ma non è è piaciuto a tutti. Peta ha infatti criticato duramente il trattamento riservato agli animali presenti nel video della popstar: "Gli animali usati per intrattenimento sopportano crudeltà orribili, inoltre soffrono per il confinamento in spazi ristretti e per i metodi di addestramento violenti".

"Spesso gli animali diventano stressati e ansiosi quando vengono trasportati e forzati in ambienti sconosciuti o pericolosi - ha dichiarato la portavoce dell'associazione Merrilee Burke al "Daily Star" - Il Serengeti Ranch, l'espositore che crediamo abbia fornito gli animali per il video Roar, ha avuto ispezioni da parte del Dipartimento dell'Agricoltura 22 volte dal 2001".



Una caduta di stile particolarmente pesante per Katy Perry; che nel 2010 aveva ricevuto i complimenti dalla Peta per il suo regime alimentare vegan.