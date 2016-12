Vanessa Incontrada è stata lasciata all'altare

12:49 - Dalla televisione al cinema. Vanessa Incontrada è sul set della commedia "Ti sposo ma non troppo", opera prima di Gabriele Pignotta nelle sale a inizio 2014. "Il mio personaggio - dice la Incontrada - si chiama Andrea, ragazza normalissima, molto legata ai genitori, che viene abbandonata all'altare". Vanessa in autunno sarà anche su Canale 5 con Raoul Bova nel film "Angeli - Una storia d'amore".

In "Ti sposo ma non troppo", definita dal regista e coprotagonista "la commedia degli equivoci piu' romantica del mondo, al tempo dei social network", oltre alla Incontrada ci sono Chiara Francini e Fabio Avaro (interprete anche a teatro), Catherine Spaak e Paola Tiziana Cruciani. "E' la prima commedia che faccio. - racconta Vanessa - Vengo da spettacoli comici ma nei film ho sempre fatto personaggi drammaticissimi. Avevo molta voglia di commedia e questa sceneggiatura mi e' subito piaciuta, perche' ci si può ritrovare in molte delle situazioni".



"In Ti sposo ma non troppo - spiega il regista Pignotta- i personaggi rappresentano quattro punti di vista sull'amore: quello sognato, perduto, consumato dal tempo e ritrovato. A me piace raccontare i sentimenti nella loro semplicità". Per la Incontrada, ognuna dei queste quattro facce dell'amore "ha un colore: il grigio, il rosso, il celeste e il verde della speranza - dice -. Sul set fra tutti noi c'è grande armonia e della storia amo il fatto che possa coinvolgere dal 15enne al 60enne. Spero che il pubblico esca con un sorriso".



Infine riguardo il film tv Angeli - Una storia d'amore, diretto da Stefano Reali, in onda in autunno su Canale 5, l'attrice conferma solo che "interpreto una poliziotta".