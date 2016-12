Max Pezzali si separa dalla moglie Martina

foto Olycom Correlati Max Pezzali nel giorno del matrimonio

Tra Max Pezzali e la moglie Martina Marinucci è finita. Dopo 8 anni di matrimonio e un figlio, nato nel 2008, la coppia ha deciso di lasciarsi. A dare l'annuncio via Twitter l'ex 883, che ha salutato con tenerezza l'ormai ex moglie e l'ha ringraziata per i bei momenti passati insieme: "Grazie Martina per questi anni straordinari,per le emozioni,per Hilo.Grazie per avermi reso una persona migliore.Buona strada Marty...".

Una scelta condivisa da entrambe le parti. Sul suo profilo Facebook la Marinucci ha infatti pubblicato un messaggio carico di sentimento all'ex marito: "Grazie a te, per questi 13 anni di rock'n'roll... Ti voglio bene Max… Buona strada anche a te!!".



Nella rottura non sarebbero quindi coinvolte terze persone, anche se tra i fan serpeggia l'ipotesi che la coppia sia andata in crisi nel 2011, dopo il presunto tradimento (sempre smentito da Max e Martina) del cantante con la vj Eleonora Espago.