Tiziano Ferro è il produttore artistico del nuovo album di Alessandra Amoroso

Dopo 11 dischi di platino, la seconda vittoria ad "Amici" e dopo quasi un anno di intenso lavoro in studio, esce a settembre il nuovo disco di Alessandra Amoroso, che vedrà una collaborazione speciale: la produzione artistica dell'album è firmata infatti da Tiziano Ferro, che racconta così questo inedito sodalizio: "Lavorare in studio con Alessandra si sta rivelando un'esperienza estremamente intensa e stimolante".

Sto imparando a conoscere una ragazza che cresce di giorno in giorno come cantante e come donna. Per me, abituato a produrre album di esordienti, vuol dire mettersi in gioco e a confronto per la prima volta con il progetto di un’artista già molto popolare e tanto amata. - conclude il cantautore - Questo album sarà testimone di un bellissimo percorso. Bellissimo per lei e per me".



"Solo una parola: stupendo. - rincara Alessandra - Collaborando con Tiziano Ferro ho scoperto nuove sfumature del mio carattere e della mia voce, sfumature che non conoscevo. Ho cercato di impegnarmi al massimo anche in questo lavoro, dando tutta me stessa: lacrime, gioia, tormenti della mia vita che sono riuscita a sfogare attraverso la musica. Spero che questo arrivi al mio pubblico perché la loro parola per me è fondamentale! Tiziano è una persona importante, che ringrazierò all'infinito!!!".