Bon Jovi contro Bieber: "Si comporta da str..."

Non c'è pace per Justin Bieber. Dopo i fischi ricevuti sul palco dei Billboard Awards, sulla popstar canadese si è scagliato anche Jon Bon Jovi. Ad infastidire il rocker 51enne i continui ritardi di Bieber, che per l'ultimo concerto a Londra si è fatto attendere per ben due ore. "Si corre il rischio di essere irrispettosi verso il pubblico - spiega - Non sei figo se fai così, sei uno str... Vai a fare il tuo f... lavoro!"