Justin Bieber: fischi e premi ai Billboard Awards

Billboard Awards, bellezze in passerella 10:14 - Justin Bieber ha convinto i Billboard Awards 2013, ma il suo pubblico pare lo stia abbandonando. Eletto miglior artista maschile, Bieber si è portato a casa anche il Milestone Award; ma quando è andato a ritirare il premio sono volati i fischi. "Ho 19 anni e penso di stare facendo un buon lavoro - ha replicato Bieber dal palco della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas - Non è un gioco. Sono un artista e voglio essere preso sul serio". ha convinto i, ma il suo pubblico pare lo stia abbandonando. Eletto, Bieber si è portato a casa anche il; ma quando è andato a ritirare il premio. "Ho 19 anni e penso di stare facendo un buon lavoro - ha replicato Bieber dal palco della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas - Non è un gioco. Sono un artista e voglio essere preso sul serio".

A trionfare tra gli applausi è stata invece la country girl Taylor Swift, che si è portata a casa ben 8 riconoscimenti. Tra questi anche le prestigiose statuette di "miglior artista 2013" e "miglior Billboard 200" grazie al suo album "Red". Sul palco la Swift ha voluto condividere il successo con il suo pubblico, che considera l'unico vero amore della sua vita: "Siete la relazione più duratura e migliore che io abbia mai avuto".



Ospite della serata anche l'artista R&B Miguel, protagonista di un piccolo incidente. Durante l'esibizione della sua hit "Adorn" il cantante è infatti saltato in mezzo al pubblico, colpendo accidentalmente una ragazza. "Sono stato preso dal momento - si è poi scusato su Twitter il cantante - Grazie a Dio Khyati sta bene".



Ad animare la serata i big della musica americana: Prince (che si è presentato con un taglio in stile afro), Selena Gomez, Chris Brown, Celine Dion e Jennifer Lopez, solo per citarne alcuni



Sul red carpet non sono mancati i colpi di testa e le star della musica hanno sfoggiato i loro look più audaci. Tra le bellezze presenti in passerella anche Madonna, che si è presentata in versione sexy dominatrice, con calze a rete e giarrettiere in bella vista. Outfit provocante anche per Ke$ha che ha osato con uno spacco laterale vertiginoso; mentre Carly Rae Jepsen (miglior artista digitale) ha optato per un tubino vedo-non vedo, che lasciava ben poco spazio all'immaginazione.