Keanu Reeves irriconoscibile a Cannes

- Senza parole: così deve essere rimasto chi ha visto Keanu Reeves scendere da uno yacht dopo un party notturno al Festival di Cannes. Ingrassato, con i capelli in disordine e la barba incolta, non sembra neanche un lontano parente di "Leo", il personaggio di Matrix che l'ha reso famoso facendo innamorare milioni di donne. La nottata di bagordi sicuramente non ha aiutato ma con quel fisico appesantito Keanu è quasi irriconoscibile.