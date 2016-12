Assaggio hard di "Nymphomaniac"

foto Sito ufficiale Correlati Anticipo osè di "Nymphomaniac"

Sesso reale sul set di "Nynphomaniac"

Anche LaBeouf nel "porno" di Von Trier 11:43 - Lars Von Trier punta una macchina fotografica sul cast, la bocca tappata da nastro adesivo. Nell'immagine che campeggia sul sito del prossimo film del regista danese, "Nymphomaniac", l'allusione è regina. Una Connie Nielsen premurosa pulisce il cavallo dei pantaloni di Willem Dafoe che si è versato del tè addosso. La protagonista Charlotte Gainsbourg è seduta con le gambe aperte e Christian Slater, chino sotto di lei, spreme una spugnetta piena di schiuma. punta una macchina fotografica sul cast, la bocca tappata da nastro adesivo. Nell'immagine che campeggia sul sito del prossimo film del regista danese,, l'allusione è regina. Una Connie Nielsen premurosa pulisce il cavallo dei pantaloni di Willem Dafoe che si è versato del tè addosso. La protagonista Charlotte Gainsbourg è seduta con le gambe aperte e Christian Slater, chino sotto di lei, spreme una spugnetta piena di schiuma.

Sembra ma non è - Completamente vestiti, gli attori posano riferendosi ad azioni ben più hard di quelle che stanno effettivamente compiendo. Con la struttura di un quadro rinascimentale, il riferimento è a una situazione orgiastica. Seguiti alcuni stereotipi del porno: il voyeurismo, l'anziano con la ragazza, la dominazione sessuale. Un gioco divertente potrebbe essere scoprire le (mal)celate immagini falliche (la natura morta a sinistra?).



Locandina tra parentesi - Il gioco di rimandi parte già dalla locandina. "Forget about love" ("Dimenticati dell'amore") è l'unica frase. Fondo bianco con l'unica immagine sono due parentesi tonde a formare una fessura.



Tema religioso - Il controverso regista, espulso a Cannes due anni fa per le sue frasi tacciate di antisemitismo, ha fatto sapere che la religione è il tema chiave del film, in particolare per quanto riguarda la differenza tra la repressione sessuale della Chiesa Cattolica e la tradizione più sensuale della tradizione Greco-Ortodossa. La pellicola uscirà nelle sale il 25 dicembre, il giorno di Natale. Ma la première sarà ai primi di dicembre a Copenhagen. Nel cast anche Uma Thurman, Shia LaBeouf e Udo Kier.