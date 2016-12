U2, nuovo album in arrivo entro l'anno

12:13 - Se ne parla da anni ma adesso ci sarebbe la conferma (quasi) ufficiale. L'album degli U2 destinato a succedere a "No Line On The Horizon" uscirà entro la fine 2013. A dirlo è il bassista del gruppo, Adam Clayton, secondo il quale a produrre ci sarebbe Danger Mouse, già collaboratore di Gnarl Barkley e Black Keys. Lecito quindi attendersi novità dal punto di vista stilistico.

Il bassista della band si è lasciato andare con alcuni cronisti della testata irlandese "Hot Press". "Ci piacerebbe molto che il disco uscisse verso la fine dell'anno - ha detto Clayton -. Abbiamo un mucchio di roba, da parte, che ci basterebbe per fare tre o quattro dischi e farci sentire in pace con noi stessi. Ma per fare il miglior disco possibile è indispensabile tenersi lontani dalle cose che ti riescono facili. Stiamo realmente cercando di addentrarci in territori a noi estremamente scomodi, se così si può dire...".



Territori scomodi che potrebbero appunto essere quelli, inusuali per la band, nei quali li ha condotti Danger Mouse, produttore e dj con un approccio e un background decisamente diversi da Daniel Lanois e Brian Eno, produttori storici del gruppo irlandese.