Miley Cyrus mostra allegramente il lato B

foto LaPresse Correlati PANTALONCINI HOT

10:23

- Ormaiè inarrestabile. Dopo il cambio del look con un taglio corto e sbarazzino, eccola che appare ai paparazzi in pantaloncini che ben poco spazio lasciano all'immaginazione. Tra una linguaccia e qualche sorrisetto, Miley mostra un lato B di tutto rispetto e quasi si intuisce che non porti le mutandine. Cosa non si fa per restare sulla cresta dell'onda...