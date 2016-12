Incidente aereo, morta Jenni Rivera

foto Ap/Lapresse Correlati LA DISPERAZIONE DI AMICI E FAN

10:56 - Il Messico è in lutto per la scomparsa della cantante Jenni Rivera. L'artista nata in California ma diventata celebre soprattutto in Messico, è rimasta vittima di un incidente aereo, precipitando con il piccolo velivolo con il quale era partita da Monterrey dopo un affollato concerto. La Rivera era diretta a Toluca, dove avrebbe dovuto partecipare a un programma televisivo con Miguel Bosé, ma l'aereo è precipitato poco dopo il decollo.

Le speranze di ritrovare qualche superstite sono durate poche ore, il tempo di rintracciare i rottami del velivolo e i corpi senza vita dei passeggeri, in tutto cinque.



Poco prima della partenza l'addetto stampa di Jenni aveva scattato una foto della cantante con gli altri passeggeri all'interno dell'apparecchio e postata su Twitter. L'immagine è stata prontamente rimossa anche se sta già facendo il giro del web come l'ultimo scatto in vita della Rivera.



Nel corso della sua carriera la cantante aveva venduto oltre 22 milioni di dischi ed era stata nominata due volte per i Grammy awards.