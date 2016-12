Le pornostar sono le donne più felici

foto LaPresse Correlati VALE, PORNOSTAR MADE IN ITALY

10:13 - Le donne più felici al mondo? Sono le attrici hard. A decretarlo uno studio americano, che ha analizzato stati d'animo e stili di vita di un gruppo composto da 177 pornostar in attività, di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Secondo la ricerca le pornostar hanno infatti, rispetto allo standard, livelli più alti di autostima, sentimenti positivi, vita sociale più serena e maggiore soddisfazione sessuale e spirituale.

La ricerca - condotta dalla Shippensburg University, la Texas Woman's University e la Adult Industry Medical Healthcare Foundation - ha riservato non poche sorprese, sfatando i maggiori luoghi comuni legati al mondo a luci rosse.



Le star erotiche avrebbero infatti livelli di austima più alti e una vita sociale più intensa. Non sorprende, invece, che facciano sesso più spesso delle altre donne e, nel corso della vita, abbiano molti più partner sessuali - esclusi quelli sul set - rispetto alla media (75 contro 5). Così come non stupisce che ben il 66% di loro si dichiari bisessuale (contro una media del 7%).



Nonostante una maggiore libertà sessuale, però, ben un terzo si dichiara sposata o impegnata in una relazione stabile. Lo studio rivela poi che se per loro la prima volta arriva prima (15 anni contro una media di 17), non si riscontrano però un numero maggiore di abusi sessuali durante l'infanzia, come erroneamente si crede. I ricercatori hanno inoltre scoperto che in media hanno maggiore energia e dormono meglio rispetto alle altre donne.