Noomi Rapace, nuda e violenta per gli Stones

Nonostante l'età i Rolling Stones non hanno perso il gusto della provocazione e così ecco il nuovo video "Doom And Gloom". Protagonista della clip, diretta dall'esperto Jonas Akerlund, l'attrice svedese Noomi Rapace, nota per la trilogia "Millennium" e per "Prometheus", qui alle prese con un'interpretazione visionaria e letterale delle parole degli Stones, fra zombie, prigioni e scatenate danze in topless.

Da Lisbeth Salander a cacciatrice di zombie e homeless a seno nudo per i Rolling Stones. E' una Noomi Rapace decisamente aggressiva quella che si veda nei quattro minuti ad alto impatto visivo come è nello stile di Akerlund, regista e batterista anch'egli svedese, con una lunga esperienza di immagini "forti" maturata realizzando video per, tra gli altri, Madonna, Metallica, U2, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Lenny Kravitz, Duran Duran e Lady Gaga.