Wrecking Ball, il nuovo album di Bruce Springsteen tra rock e innovazione

, è questo il titolo del nuovo album di. L'uscita è prevista il prossimo 6 marzo per la Columbia. Una carriera costellata di successi quella di Springsteen, a cui ora si va ad aggiungere il diciassettesimo album da studio, con undici nuove canzoni. Oltre alla versione standard, sarà disponibile unacon immagini esclusive e due tracce bonus (Swallowed Up e In The Belly Of The Whale e American Land).

Anticipato dal singolo We Take Care of Our Own, il nuovo disco del "Boss" vede la collaborazione di Patti Scialfa, di alcuni membri della E Street Band, di The Seeger Sessions Band e di tre musicisti di altissimo livello: i batteristi Matt Chamberlain e Steve Jordan ed il chitarrista Tom Morello (ex componente dei Rage Against The Machine e Audioslave). L'album è prodotto da Ron Aniello insieme a Springsteen stesso e al produttore esecutivo Jon Landau.

Lo storico manager di Springsteen, Jon Landau, ha dichiarato: "Bruce ha scavato più possibile per arrivare a questa visione della vita moderna. I testi raccontano una storia che non si sente da nessun'altra parte e la musica è la più innovativa che abbia realizzato negli ultimi anni. Le composizioni sono tra le migliori della sua carriera, e sia i fan della prima ora sia coloro che scoprono Bruce per la prima volta avranno molti motivi per amare Wrecking Ball".

Springsteen si esibirà in Europa e negli Stati Uniti insieme alla E Street Band. In Italia, il tour - promosso da Barley Arts - farà tappa il 7 giugno 2012 allo stadio San Siro di, il 10 giugno a, Stadio Franchi e l'11 giugno aallo Stadio Nereo Rocco.