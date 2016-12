Brit Awards, Adele vince e mostra il dito medio

foto Olycom Correlati SHOW E STELLE DELLA MUSICA 10:23 - Dopo aver vinto sei Granmmy, Adele porta a casa anche due premi ai Brit Awards, gli Oscar della musica inglese, come miglior interprete femminile e album dell'anno. Due riconoscimenti anche a Ed Sheeran (miglior interprete maschile e rivelazione dell'anno). Adele però è stata interrotta durante i ringraziamenti dal presentatore per dare spazio ai Blur e stizzita ha mostrato il dito medio. - Dopo aver vinto sei Granmmy,porta a casa anche due premi ai Brit Awards, gli Oscar della musica inglese, come miglior interprete femminile e album dell'anno. Due riconoscimenti anche a(miglior interprete maschile e rivelazione dell'anno). Adele però è stata interrotta durante i ringraziamenti dal presentatore per dare spazio ai Blur e stizzita ha mostrato il dito medio.

In breve tempo il gesto ha creato scalpore e la cantante si è subito affettata a chiedere scusa: "Non era assolutamente un gesto rivolto ai miei fan".



Durante la serata i Coldplay hanno vinto come band più amata in Inghilterra mentre miglior band sono i Foo Fighters. Premi anche per Rihanna che ha stregato con nuovo look e una performance ad alta tensione erotica e per Bruno Mars.



Come miglior singolo la boyband del momento One Direction ma c'è anche spazio per la qualità con Emeli Sandé che ha conquistato il premio della critica. Il Premio alla carriera è andato ai Blur mentre Lana Del Rey è la miglior rivelazione internazionale, ma questo riconoscimento ha fatto storcere il naso ai critici musicali.