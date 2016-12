Rihanna sexy marine al cinema

foto Da video Correlati SHOW BOLLENTE SUL PALCO 10:28 - Popstar, cantautrice, modella e adesso anche attrice. Per Rihanna è arrivato il momento di debuttare sul grande schermo in "Battleship", diretta da Peter Berg. La cantante delle Barbados veste i panni di Raikes, una ufficiale navale forte e determinata, che ha molta dimestichezza con le armi. Il film, che - tra gli altri - vede nel cast anche la modella Brooklyn Decker e Liam Neeson, uscirà nelle sale americane il 18 maggio 2012. - Popstar, cantautrice, modella e adesso anche attrice. Perè arrivato il momento di debuttare sul grande schermo in "", diretta da. La cantante delle Barbados veste i panni di, una ufficiale navalee determinata, che ha molta dimestichezza con le. Il film, che - tra gli altri - vede nel cast anche la modella, uscirà nelle sale americane il 18 maggio 2012.

Certo Rihanna è abituata a recitare nei suoi videoclip, ma per il cinema è tutta un'altra cosa. Anche se a giudicare dalle prime immagini che la stessa cantante ha popstar in Rete la prova è stata superata a pieni voti.



La pellicola inquadra una battaglia totale per mare, cielo e terra, con il nostro pianeta impegnato a lottare contro una forza superiore: Taylor Kitsch interpreta un ufficiale navale che guida lo scontro, mentre Alexander Skarsgard veste i panni del fratello. I due saranno aiutati dalla cantante che per una volta cerca di soffocare (senza riuscirci) la carica sexy e appare coperta da una tuta mimetica, con tanto di cappellino. Come un vero maschiaccio.