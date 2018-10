Arnold Schwarzenegger: "Con le donne ho spesso superato il limite"

Una volta diventato governatore ha cercato di espiare le sue colpe, con un programma dedicato a prevenire la violenza sulle donne. "Volevo essere sicuro che nessuno, compreso me, ripetesse questo errore. Ecco perché ho organizzato corsi sulle molestie sessuali, in modo da far capire, sia dal punto di vista legale che comportamentale, cosa è accettato e cosa no" ha spiegato.



Nonostante questo, però, l'attore non ha cambiato la sua visione della mascolinità: "Sono un uomo e non cambio il mio punto di vista su chi sono". D'altra parte è stato il suo aspetto da macho a spalancargli le porte del successo professionale e privato. A 71 anni non smette di curare i suoi muscoli ed è pronto a impersonare nuovamente Terminator, nel sesto capitolo che arriverà al cinema nel 2019