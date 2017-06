Antonio Razzi canta per Il Pagante ed è subito "Too much"

In una finta intervista spiega come abbia evitato la terza guerra mondiale grazie a un gruppo whatsapp in cui ha inserito sia il presidente Usa Trump sia quello nordcoreano Kim Jong-un. Antonio Razzi colpisce ancora ed è il protagonista - la prima volta per un politico - del video del nuovo brano " Too much " de Il Pagante , trio milanese che sforna tormentoni da milioni di visualizzazioni.

Come per ogni brano de "Il Pagante", anche questa volta il titolo è emblematico del tema trattato. L’espressione "too much" rappresenta, infatti, ciò che è troppo, eccessivo: concetti, espressioni, situazioni legate a un immaginario giovanile che la band meneghina descrive con smaliziata ironia. Social network, musica, moda, trend del momento sono i reali protagonisti.

E il video non è da meno. "Terza guerra mondiale? E' Too much", dice il senatore e parlando della scena trap italiana sottolinea: "Nel mio cuore c'è il Pagante: quando arriva Pettinero la temperature mi sale fino alla testa". In un passaggio ambientato nel 2117, Razzi viene commemorato come salvatore del mondo: "arrosticini e gruppo whatsapp gli permisero di evitare il 3/o conflitto mondiale. Storica la sua frase: Amico caro, te lo dico da amico, fatte i c....i tuoi".