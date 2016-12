Anita, la ragazza malata che ha convinto Checco Zalone: "Servono soldi per la ricerca, non compassione"

Anita Pallara ha iniziato la sua lotta contro la Sma quando aveva appena compiuto un anno d'età. Ora ha 27 anni ed è laureata in psicologia. La sua battaglia - condotta al fianco dell'associazione Famiglie Sma - per trovare fondi che finanzino la ricerca sull'atrofia muscolare spinale è rappresentata in pieno dallo spot di Checco Zalone, che in questi giorni ha fatto il giro del web. Sua amica da anni, è stata proprio lei a convincere il comico a girarlo. "Quello che serve per combattere la malattia non è compassione, ma fondi per la ricerca, subito, per salvare la vita a tanti giovani", ha dichiarato Anita.