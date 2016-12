Checco Zalone, anche una risata può far riflettere: un video per sostenere la ricerca contro la Sma

La campagna di raccolta fondi di " Famiglie Sma " ha un testimonial d'eccezione: Checco Zalone ha voluto prestare il volto e la simpatia al nuovo spot dell'associazione Onlus composta e gestita esclusivamente da genitori di bambini e da adulti affetti da atrofia muscolare spinale. Il video, legato al numero di sms solidale 45599, sarà distribuito in tv fino a sabato 8 ottobre e supporterà l'iniziativa che si svolgerà nelle piazze l'1 e il 2 ottobre.

L'attore e comico pugliese ha deciso di realizzare uno sketch in cui "duetta" con un bambino affetto da Sma, riuscendo ad alleggerire anche un tema serio come quello della ricerca per le malattie rare che colpiscono l'infanzia.