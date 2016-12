Anatomy Awards 2016: da "50 sfumature di grigio" ad Angelina Jolie, gli Oscar del nudo

Dopo gli Oscar dell'Academy Awards non potevano mancare gli ormai tradizionali Anatomy Awards assegnati dal sito Mr. Skin . Si tratta dei premi assegnati alle scene e agli attori che si sono distinti in scene di nudo o ad alto tasso erotico , divise secondo categorie... molto particolari. Come ogni anno è stato assegnato anche un premio alla carriera, andato questa volta ad Angelina Jolie .

In un anno caratterizzato dall'uscita nelle sale del film "scandalo" "50 sfumature di grigio" era inevitabile che il miglior film per i giudici del sito fosse lui. Ma, come sempre, accanto a categorie "tradizionali" come il premio al "miglior seno", la "miglior serie tv" ("Shameless") e il "miglior nudo integrale frontale" (Alicia Vikander che quest'anno ha vinto anche l'Oscar vero), a distinguersi sono le categorie più bizzarre, coniate apposta per celebrare questa o quella scena o attrice.



E così c'è il premio ai migliori copricapezzoli (Lady Gaga in "American Horror Story") come quello al più bel "nudo sui tacchi" (Lisa Edelstein, che molti ricorderanno in "Dr. House").