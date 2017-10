Amber Rose: "Bullizzata per sette anni da Kanye West, ho rischiato il suicidio"

La relazione sentimentale tra i due era terminata da poco, e le pesanti ingiurie presenti in quell'album sono state ritenute dalla critica come riferite ad Amber Rose. A tal proposito, la modella rincara: "Quell'opera è una forma estrema di bullismo, perché Kanye ha talmente voce in capitolo che può dire tutto quello che vuole. In quel periodo non avevo soldi, non potevo frequentare qualcun altro, e non potevo dire nulla su Internet perché lui è troppo potente". E' stato in quel momento, stando a quanto dice, che Rose ha rischiato di pensare seriamente all'ipotesi del suicidio, anche perchè sarebbe stata lasciata da West "senza soldi".



Passata quella difficile fase della sua vita, Amber è ora più serena, e si dice "felice" che la sua figura possa aver ispirato uno degli album "che ha fatto la storia dell'hip hop". In ogni caso, la modella non riesce ancora a perdonare Kanye per aver fatto riferimento, durante una lite su Twitter con Wiz Khalifa, a Sebastian, il figlio di quattro anni avuto da Rose proprio con il rapper di "See You Again": "Non doveva permettersi di mettere in mezzo mio figlio". Kanye West, per ora, non ha replicato alle dure accuse dell'ex-fidanzata.



Dopo essere stata sposata con Khalifa, la provocante 33enne sta ora frequentando Shayaa Bin Abraham-Joseph, rapper meglio conosciuto con il suo nome d'arte 21 Savage.