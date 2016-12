Alexander Pereira apre le porte della Scala a Muti: "Penso dovrebbe tornare"

Il sovrintendente della Scala di Milano, Alexander Pereira , apre le porte a un ritorno di Riccardo Muti al teatro milanese. "Penso che Riccardo Muti dovrebbe tornare a dirigere alla Scala - ha detto - e spero che questo possa accadere". Muti è stato direttore musicale della Scala fino al 2005, quando se ne andò in modo burrascoso. Nei giorni scorsi ha ammesso che ci sono stati contatti e ha detto di non avere ancora deciso il da farsi.

"Sono andato a trovarlo e so - ha aggiunto il manager austriaco - che anche i professori d'orchestra gli hanno scritto una lettera". Il sovrintendente della Scala era andato a incontrare il maestro a luglio durante le prove di "Falstaff" a Ravenna, scatenato le voci su un ritorno di Muti alla Scala. "Pereira è venuto con una lettera firmata da molti musicisti dell'Orchestra - ha confermato Muti - però non ho preso nessuna decisione per ora".



Riccardo Muti, a 74 anni, si trova in uno stato di grazia e si trova, forma top e carriera senza eguali, nella condizione felice di non dover dimostrare più niente. Questo gli dà, anche artisticamente, un distacco sovrano. L'addio, dopo 19 anni di direzione dell'orchestra scaligera, fu particolarmente doloroso e pieno di polemiche. Ma sono passati dieci anni, il tempo sana molte ferite e decisiva potrebbe essere proprio la lettera degli orchestrali. Non resta che attendere.